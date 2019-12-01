Habrá justicia en casos Manzo, Bravo y Rangel, cuando haya sentencias firmes: Bedolla

Habrá justicia en casos Manzo, Bravo y Rangel, cuando haya sentencias firmes: Bedolla
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 11:59:50
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Morelia, Michoacán, a 28 de octubre del 2026.- Hasta que haya sentencias se podrá hablar de justicia en los casos de homicidio de el ex edil de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez; el líder limonero, Bernardo Bravo Manríquez; así como del mezcalero, Sergio Rangel Vieyra. Así lo reconoció el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, tras la presentación de líneas de tiempo y actos de investigación de los tres casos por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En rueda de prensa, el mandatario estatal apuntó que los procesos penales judiciales concluyen cuando hay una sentencia firme que confirma la culpabilidad del hechor que habrá de purgar la pena. 

Subrayó que hay una atención particular para que el Poder Judicial se conduzca como corresponde para lograr a una condena.

“Todo lo que hace la fiscalía son actos de procuración de justicia; aporta los elementos, las investigaciones, los datos técnicos, científicos, periciales, testimonios, todo, y los presenta ante un juez”.

Ramírez Bedolla reiteró que los organismos correspondientes trabajan para lograr que se haga justicia, no solamente en estos casos, sino en todos los que se investigan u llegan ante un juez.

Cabe señalar que actualmente hay 33 detenidos presuntamente relacionados al homicidio de Carlos Manzo; once detenidos por el homicidio de Bernardo Bravo; y seis personas detenidas por el homicidio de Sergio Rangel; todos ellos en distintas etapas procesales.

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