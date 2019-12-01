Habrá acciones legales contra quienes vandalizaron Rhino: Iován Pérez Hernández

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 08:09:22

Querétaro, Querétaro, a 3 de febrero 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro (SSC), Iován Elías Pérez Hernández anunció que se emprenderán acciones legales debido a los daños causados al edificio Rinho de la Policía Estatal (PoEs) durante la manifestación del sábado, organizada por estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y personajes políticos, quienes exigían respeto por la detención de un joven que intervino en la detención de un hombre, que contaba con orden de aprehensión vigente.

“Los compañeros de policía estatal se encontraban dándole cumplimiento a una orden de aprehensión (…) y hubo una persona ajena al procedimiento que estuvo tratando de impedir que se llevara a cabo este aseguramiento (…), el juez cívico calificó de legal la remisión de esta persona”, dijo.

Afirmó que la manifestación fue premeditada y buscaba la provocación, pero que la corporación no respondió a las agresiones.

Además, aseguró que se cuenta con documentación de los daños al edificio, a una unidad de Qrobús y a automovilistas que circulaban por la zona.

“Tenemos documentado absolutamente todo y estamos iniciando acciones legales para poner a disposición de las autoridades todo el material gráfico, videos y demás”.

Fotografía de Gustavo Trejo