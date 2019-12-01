Habitantes piden a alcalde de Purépero dejar de vivir en la presidencia municipal

Purépero, Michoacán, 28 de febrero de 2026.- Habitantes del municipio de Purépero entregaron un documento dirigido al presidente municipal, José Enrique Mora Cárdenas, en el que solicitan que deje de residir en las instalaciones de la alcaldía.

De acuerdo con lo expresado por los ciudadanos, el edificio del ayuntamiento debe ser utilizado exclusivamente para funciones administrativas y de atención a la población, por lo que consideran inapropiado que el edil lo utilice como lugar de residencia.

La petición surge luego de que en redes sociales circularan imágenes que muestran el estado en el que se encuentra la oficina que el alcalde estaría utilizando como dormitorio. En dichas fotografías se observan condiciones que han sido calificadas por usuarios como poco higiénicas.

En el documento entregado al gobierno municipal, los ciudadanos también señalan que el presidente municipal debería buscar un espacio adecuado para vivir, al considerar que el uso de un inmueble público para fines personales no es correcto, especialmente cuando se trata de un lugar destinado al servicio de la comunidad.