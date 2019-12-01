Habilitan centros de acopio para recuperación de campamentos tortugueros

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 14:05:11

Morelia, Michoacán, 7 de octubre de 2026.- Para canalizar la solidaridad de la ciudadanía hacia los campamentos tortugueros afectados por los huracanes “Polo” y “Rachel”, se habilitaron centros de acopio para víveres y artículos básicos destinados al rescate y reubicación de nidos en la costa michoacana.

Por ello, a partir de hoy 7 y hasta el día 21 de octubre, la ciudadanía puede apoyar con víveres y herramientas como lonas, cuerdas, lámparas de luz roja, alimentos no perecederos, bebidas hidratantes y bolsas de plástico de alto calibre. La recepción de apoyos será de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas.

Los centros de acopio se encuentran habilitados en las oficinas de la Secma y la Compesca, en Morelia:

• Secretaría del Medio Ambiente, Calle Escarcha 272, Fraccionamiento Prados del Campestre.

• Comisión de Pesca de Michoacán, Calle Haendel 55, Colonia La Loma.

La mayoría de los campamentos ubicados en Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana mantienen su operatividad, lo que permite enfocar las labores en los espacios con atención prioritaria para reanudar la protección de las especies.

Este esfuerzo es realizado por la Secretaría del Medio Ambiente (Secma), la Comisión de Pesca del Estado (Compesca) y la Oficina de Representación de Protección Ambiental y Gestión Territorial en Michoacán de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).