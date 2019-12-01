Guitarras de Paracho, instrumentos de paz que reconstruyen el tejido social: Bedolla

Morelia, Michoacán, 9 agosto de 2025.- Las guitarras de Paracho se convierten en instrumentos de paz y herramientas para la reconstrucción del tejido social desde la infancia y la adolescencia, con el programa estatal que promueve su aprendizaje desde las escuelas secundarias, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Se trata de “México canta y Michoacán toca con guitarras de Paracho”, una iniciativa de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) que también beneficia a 19 talleres donde manos michoacanas elaboran de manera única este instrumento que le ha dado fama mundial a esta comunidad indígena, ya que se adquirirán más 10 mil 600 guitarras.

El mandatario detalló que para ello se invierten más de 10 millones de pesos, y que de manera adicional se entregarán 500 guitarras de estudio para los docentes que impartirán los talleres artísticos en los centros escolares, con lo que se da cumplimiento a una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Se cumple con una doble finalidad, explicó Ramírez Bedolla, al señalar que mientras se impulsa el arte de la laudaría para hacer frente a la competencia desleal causada por la introducción y venta de productos que llegan desde China a precios y calidades por debajo de las nuestras, se promueven entornos de paz desde las aulas escolares.

Así, el programa “México canta y Michoacán toca con guitarras de Paracho”, instaurará este instrumento en la práctica y enseñanza musical en las escuelas secundarias del estado. En una primera etapa se entregarán 5 mil 300 en 358 planteles.