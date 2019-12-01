Guillermo Vega propondrá prohibir que aspirantes se postulen para dos cargos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 14:53:07

Querétaro, Querétaro, a 2 de diciembre 2025.- Prohibir que candidatos a alcaldes se registren simultáneamente como aspirantes a regidores plurinominales y combatir el nepotismo, son dos propuestas que Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Querétaro planteará este miércoles durante la reunión que sostendrán los coordinadores de las diversas bancadas y fracciones parlamentarias con Grisel Muñiz Rodríguez, presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ).

“El objetivo de estas propuestas es evitar prácticas que considera simulaciones y actos de nepotismo en los procesos electorales”.

Refirió que estas son algunas de las propuestas que se buscan plantear durante la reunión, además de los ajustes obligados para la homologación con la normativa federal, es necesario abrir el debate sobre cambios que fortalezcan la democracia en la entidad.

“Si alguien se inscribe como candidato a presidente municipal, debe competir únicamente por esa posición y no utilizar el registro como regidor pluri como un seguro de participación”.

Argumentó que esta práctica genera simulación, pues algunos aspirantes se inscriben sin realizar campaña efectiva, confiando en el voto duro de su partido para obtener un cargo. “Eso no es democracia real, es un truco que debemos eliminar”.

Subrayó la necesidad de combatir el nepotismo en candidaturas, al señalar que en procesos recientes se han registrado intentos de alcaldes y alcaldesas por dejar en la contienda a familiares directos, como esposas o hermanos.

“Los cargos no son heredables. Este tipo de prácticas dañan la credibilidad de la política y afectan a todos los que buscamos dignificarla”.

Adelantó que buscará convencer a sus compañeros de Acción Nacional para incluir estas propuestas en el paquete de reformas que se presentará en el Congreso Local.

“Se trata de devolverle dignidad a la política y garantizar que quienes compitan lo hagan en serio, con propuestas y trabajo en la calle”.