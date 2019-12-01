Guillermo Valencia se planta en el Congreso y rechaza sesión alterna por protestas de sindicato de salud"

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 07:27:22
Morelia, Michoacán, 8 de diciembre de 2025.- El diputado local del PRI, Guillermo Valencia Reyes, expresó su inconformidad tras ser citado a la sesión extraordinaria en la sede oficial del Congreso del Estado para discutir y aprobar el paquete presupuestal 2026, solo para encontrarse con que el encuentro se movió a una sede alterna debido a manifestaciones en el recinto legislativo.

Valencia Reyes, quien afirmó haber llegado puntual al Congreso en la hora citada (22:15 horas del domingo), señaló que el cambio de sede  a un salón de fiestas es una "maniobra inaceptable".

A través de su red social , el también líder estatal del PRI, denunció que, con el pretexto de la toma del Congreso, se pretendía realizar la sesión en un lugar que, según Valencia Reyes, tiene "antecedentes negativos legislativos" e ilegalidades pasadas.

Cuestionó la urgencia de discutir el presupuesto, Valencia Reyes manifestó que no se prestaría a sesionar fuera de la sede oficial del Poder Legislativo, manteniendo su postura de apego a la legalidad.

Finalmente, afuera de las instalaciones del Congreso local, dialogó con los manifestantes, representantes de sindicatos de salud, para escuchar sus demandas.

Señalar que un grupo de trabajadores acudió también al hotel donde se llevó a cabo la sesión extraordinaria para protestar, lugar donde lanzaron consignas referentes a su pliego petitorio.

Noventa Grados
