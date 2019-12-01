Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 16:51:04

Morelia, Michoacán, 19 de noviembre de 2026.- Con la donación de un juguete como inscripción, ciclistas de todo el estado podrán sumarse a la segunda edición de la rodada con causa “Guerreros del Pedal”, que se realizará el próximo 20 de diciembre en la comunidad de Nuevo Zirosto.

Luis Manuel Soto Sanabria, presidente de la Fundación Soto Sanabria, explicó que la actividad busca recaudar juguetes para entregarlos el próximo 6 de enero a niñas y niños de comunidades indígenas.

“Es una rodada con causa, una rodada que a todos nos motiva por regalar juguetes y hacer el bien por los niños y las niñas”, señaló Soto Sanabria, quien invitó a clubes ciclistas.

El activista comentó que el año pasado lograron reunir 18 mil juguetes, que se entregaron en comunidades de Uruapan, Los Reyes y Peribán, está edición de la carrera prevén recaudar una cifra mayor.

El recorrido será de aproximadamente 40 kilómetros, partirá de Nuevo Zirosto y pasará por Zacán y Corupo; continuará hacia la torre del volcán Paricutín.

Como parte de la inscripción se solicitará donar juguetes que no usen pilas y que no sean bélicos. Las personas interesadas en participar pueden consultar las redes sociales de la Fundación Soto Sanabria para conocer mayores detalles.