Guardianes del Agua siembra conciencia desde la infancia en la estancia infantil CASVI

Morelia, Michoacán; 20 de octubre de 2026.- Aprender a cuidar el agua también puede convertirse en una aventura para las niñas y los niños. A través del programa Guardianes del Agua, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS) visitó la estancia infantil CASVI, donde las y los pequeños participaron en actividades orientadas a reconocer la importancia de este recurso en su vida cotidiana.



Con dinámicas educativas y un acercamiento pensado para su edad, las niñas y los niños tuvieron la oportunidad de descubrir que acciones tan sencillas como cerrar la llave, evitar el desperdicio y hacer un uso responsable del agua pueden contribuir a su conservación.



Para el director del OOAPAS, Adolfo Torres Ramírez, acercar este mensaje a la infancia representa una oportunidad para construir, desde hoy, una ciudadanía más consciente y comprometida con el cuidado del medio ambiente.



“Cuando una niña o un niño aprende a cuidar el agua, ese conocimiento puede llegar también a su familia y convertirse en un hábito para toda la vida. Por eso, es fundamental que la educación ambiental comience desde los primeros años”, destacó.



Con estas visitas, Guardianes del Agua reafirma su propósito de llevar la cultura del cuidado del recurso hídrico a los espacios educativos, promoviendo la participación de las nuevas generaciones en la construcción de un futuro más responsable y sostenible.



Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno de Morelia, encabezado por el Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, de impulsar una ciudad donde la educación ambiental y el uso responsable del agua sean parte de la vida diaria.