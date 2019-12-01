Guardia Civil portará armas de grueso calibre, anuncia Bedolla

Morelia, Michoacán, a 14 de enero del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dio a conocer que el estado ya cuenta con autorización para la portación de armas colectivas de alto calibre, con el objetivo de reforzar las acciones de seguridad y enfrentar de manera directa al crimen organizado.

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario estatal explicó que se trata de armamento calibre .50 y superiores, lo que permitirá a las corporaciones estatales responder ante escenarios de mayor riesgo delictivo, además de que se brindará capacitación especializada para los elementos de la Guardia Civil.

Asimismo, afirmó que el Plan Michoacán ha mostrado resultados favorables y rechazó que pueda calificarse como un fracaso, pues desde el inicio de su administración en 2021 a la fecha se ha registrado una disminución del 70 por ciento en homicidios dolosos, además de una reducción importante en los meses de diciembre de 2024 y diciembre de 2025.

Finalmente, Ramírez Bedolla reconoció que se han presentado hechos violentos en municipios colindantes con el estado de Guanajuato, aunque aclaró que existe coordinación permanente entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado para contener estos eventos, los cuales atribuyó a la operación de células delictivas provenientes de dicha entidad.