Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2026 a las 10:07:12

Michoacán, a 29 de noviembre de 2026.- Como resultado de varios operativos realizados por elementos de la Guardia Civil, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, en los municipios de Madero, La Piedad y Zamora, fueron detenidos cuatro hombres y una mujer. Además, se aseguraron un arma de fuego, cartuchos útiles y droga, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En la localidad de La Palizada, perteneciente al municipio de Madero, los oficiales marcaron el alto a los ocupantes de una camioneta tipo pick-up, quienes realizaban maniobras evasivas cerca de la escuela primaria del lugar.

El conductor fue identificado como Armando "N", de 26 años, mientras que su acompañante dijo llamarse Laura "N", de 37 años. Ambos son originarios del municipio de Zirándaro, Guerrero.

Durante la revisión de la unidad, los agentes encontraron varios cartuchos útiles calibre .223, para rifle de asalto, distribuidos en tres paquetes envueltos con cinta.

Por otra parte, en la localidad de La Providencia, en el municipio de La Piedad, fueron detenidos Miguel Ángel "N"., de 20 años, y Juan Manuel "N", de 18 años, quienes habían sido reportados previamente por algunos vecinos. Entre sus pertenencias encontraron un arma de fuego calibre .22 y un cartucho útil.

Finalmente, en la localidad de Estancia de Amezcua, en el municipio de Zamora, fue detenido José Manuel "N", de 27 años, a quien le encontraron siete envoltorios con una sustancia granulada, con características similares a narcóticos.

Los cuatro hombres y la mujer, así como los cartuchos, el arma de fuego y la droga, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.