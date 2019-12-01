Morelia, Michoacán, 25 de noviembre del 2026.- A seis meses de la detención en Estados Unidos de Rogelio Moreno Reyes, alias El Conejo o Conejillo, señalado como uno de los presuntos responsables del homicidio del fundador de las autodefensas Hipólito Mora Chávez, su hermano Guadalupe Mora afirma que no tiene información clara sobre una posible extradición a México para que enfrente la justicia.

En entrevista telefónica, Mora Chávez dijo que buscó información con el fiscal de homicidios que, según señaló, lleva el caso, pero dejó de recibir respuesta a sus llamadas y mensajes. También pidió a su abogado de atención a víctimas que contactara al funcionario.

“Cuando yo le hablé la primera vez, ellos no sabían que estaba preso. Yo le llamé y le dije: ‘Oiga, señor, ¿sí sabe que detuvieron al Conejo allá en Estados Unidos?’”, relató. Dijo que posteriormente el fiscal le confirmó que Moreno Reyes estaba bajo custodia de autoridades migratorias, pero que después dejó de contestarle.

El jefe de tenencia de La Ruana, municipio de Buenavista, señaló que su abogado también intentó comunicarse con el funcionario y que, de acuerdo con lo que le informó, recientemente le dijeron que Moreno Reyes tendría un antecedente y sería investigado por otro homicidio en Estados Unidos. Según esa versión, si fuera declarado culpable, permanecería en ese país.

El hermano de Hipólito Mora expresó desconfianza ante esa explicación y cuestionó que no le hayan informado de avances sobre una solicitud de extradición relacionada con el homicidio ocurrido en Michoacán.

“Yo no creo eso. Más bien, ya pasó algo ahí, algo no favorable acá para nosotros”, afirmó. También manifestó su temor de que el detenido haya sido liberado.

Guadalupe Mora dijo que buscará solicitar una cita con el área de extradiciones de la Fiscalía para que le expliquen qué ocurre con el caso. “Tienen que dar la cara, ¿qué pasó allí, qué está pasando?”, expresó.

Hasta ahora, Mora asegura que no ha recibido información sobre nuevos avances en la investigación. Señaló que, aunque hay personas detenidas por el homicidio de su hermano, considera que todavía faltan presuntos responsables por detener.