Grupo LEGO presenta “Cultura para Compartir” y pieza de Catrina de Capula 

Grupo LEGO presenta “Cultura para Compartir” y pieza de Catrina de Capula 
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 13:04:43
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Morelia, Michoacán, a 06 de octubre del 2026.- Se llevó a cabo la presentación de un convenio de colaboración entre el Gobierno de Michoacán, a través de la Casa de las Artesanías, y Grupo LEGO, se presentó el programa “Cultura para Compartir”, que busca fomentar la tradición artesanal entre las infancias de Capula, entre otras acciones, como la presentación de la interpretación de la Catrina de Capula en legos.

Brenda Quevedo, encargada de marketing de Grupo LEGO, manifestó que se espera espera crear oportunidades de aprendizaje que sean significativos para las 900 niñas, niños y jóvenes de primarias y secundarias de la comunidad, que tiene el propósito corporativo de Grupo LEGO, “inspirar y desarrollar a los constructores del mañana”.

“Cultura para Compartir ofrecerá justamente esas experiencias enriquecedoras para que las y los estudiantes exploren sus historias, así como las tradiciones, lugares y prácticas cotidianas que dan forma a sus vidas”, señaló.

El programa Cultura para Compartir contempla, entre otras actividades, competencias y cursos para alumnos de primarias y secundarias de la comunidad de Capula, a través de los cuales se busca reafirmar la identidad cultural en las infancias; también, la venta de la edición de la Catrina de Capula edición LEGO que ya se encuentra en su página de internet.

Asimismo, se anunció que se tendrá difusión de la tenencia moreliana en la página de internet de LEGO, que tiene un importante número de usuarios que buscan ediciones especiales de esta marca.

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