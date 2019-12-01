Grisel Muñiz, consejera presidenta del IEEQ, destaca importantancia de los OPLES ante su posible desaparición

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 13:58:53

Querétaro, Querétaro, 4 de diciembre del 2025.- La consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Grisel Muñiz Rodríguez, destacó la importancia de mantener la operación de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), ante la discusión a nivel federal sobre su posible desaparición.

Explicó que varias consejerías del Consejo General han acudido a la comisión encargada de la reforma electoral para exponer la relevancia de los institutos locales los cuales conforman un gran sistema nacional de elecciones sólido, que ha dado buenas cuentas a la ciudadanía y que garantiza transiciones pacíficas de los poderes.

Esto, luego de que Claudia Sheinbaum Pardo, presidente de México, cuestionó abiertamente la necesidad de mantener a los OPLES, sugiriendo que podrían ser innecesarios en un sistema electoral modernizado.

Muñiz Rodríguez reconoció que los OPLES atienden problemáticas específicas de cada entidad, lo que permite responder a contextos locales diversos.

“No es lo mismo el caso de estados con cooperativas o con temas de deuda; cada realidad requiere soluciones distintas. Incluso los presupuestos se configuran de manera diferente”.

Indicó que desde los institutos locales se han presentado propuestas para mejorar aspectos operativos de la legislación electoral, como la eliminación del sellado de boletas, práctica que en ocasiones daña el material.

“El sistema funciona bien, no hemos tenido conflictos postelectorales y en Querétaro existe confianza ciudadana que se traduce en participación”.

Respecto al riesgo de desaparición de los OPLES, Muñiz aclaró que por el momento no existe una reforma en discusión, ya que el cronograma de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral prevé la presentación de iniciativas en enero próximo.

“Hoy Querétaro cuenta con un instituto sólido, autónomo e imparcial, cuyas elecciones han sido confirmadas por la máxima autoridad en materia electoral”.