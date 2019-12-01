Grecia Quiroz ve con buenos ojos a Alfonso Martínez Alcázar, pero afirma que el "Movimiento del Sombrero" es independiente

Grecia Quiroz ve con buenos ojos a Alfonso Martínez Alcázar, pero afirma que el "Movimiento del Sombrero" es independiente
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 18:46:04
Morelia, Michoacán, a 17 de febrero de 2026.- La Presidenta Municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, calificó al edil de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, como una "buena persona y buen político".

En entrevista con diversos medios, afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, Quiroz se mostró abierta a la figura del edil moreliano. Sin embargo, al ser cuestionada sobre si el movimiento independiente apoyaría a Martínez Alcázar en sus aspiraciones políticas, la alcaldesa respondió con una sonrisa e indicó que no lo había considerado.

"Habrá que ver ese tema como está, yo no lo había pensado de esa manera", comentó Quiroz, enfatizando la naturaleza autónoma del grupo: *"El movimiento del sombrero es meramente independiente."

La edil agregó que se topó recientemente con Alcázar en un evento, pero no han sostenido alguna otra reunión en específico.

Grecia Quiroz también reconoció que en su momento valorará si continuará su carrera política.

"Vamos a esperar, soy mamá, tengo niños pequeños y tengo que hacer una valoración de si queremos participar", expresó.

