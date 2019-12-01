Grecia Quiroz da mensaje de navidad y recuerda con dolor a Carlos Manzo

Grecia Quiroz da mensaje de navidad y recuerda con dolor a Carlos Manzo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Diciembre de 2025 a las 08:48:21
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 25 de diciembre 2025.- La presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, dio un mensaje con motivo de las fiestas decembrinas, en el cual recordó a su esposo, Carlos Manzo, quien fue ultimado el pasado 1 de noviembre.

A través de sus redes sociales, la alcaldesa describió el dolor que siente por tener que pasar la primera Navidad sin el ex edil.

Asimismo, Quiroz admitió que la realidad ha superado cualquier expectativa dolorosa que pudiera haber tenido.

“Esta Navidad se siente tan fría con tu ausencia. Jamás imaginé que nos hicieras falta un día; siempre idealicé el resto de mi vida a tu lado para ver crecer a nuestros hijos”, expresó en su cuenta de Facebook.

Además, la presidenta municipal aseguró que su cónyuge aún es el pilar emocional que extraña diariamente.

De igual forma, prometió mantener vivo su legado y honrar su memoria de forma permanente.

Grecia Quiroz aprovechó la plataforma para enviar un mensaje de unidad y seguridad a los habitantes de Michoacán y de todo el país.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Invasión de predios: dominio criminal que impide a propietarios acceder a bosques en la región de Zinapécuaro
Vinculan a proceso a presunta secuestradora de un servidor público en Michoacán
Recuperan en Jacona, Michoacán 11 motocicletas robadas
Ataque armado en Antúnez deja un hombre y una mujer muertos; refuerzan operativo del Plan Michoacán por La Paz
Más información de la categoria
Invasión de predios: dominio criminal que impide a propietarios acceder a bosques en la región de Zinapécuaro
Captan a hijo mayor de AMLO de compras en tienda de lujo en Estados Unidos
Activan contingencia ambiental en el Valle de Toluca en el Estado de México
Operan a bebé de 26 semanas de gestación para retirarle un tumor; ocurrió en Lima, Perú
Comentarios