Grecia Quiroz da mensaje de navidad y recuerda con dolor a Carlos Manzo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Diciembre de 2025 a las 08:48:21

Uruapan, Michoacán, a 25 de diciembre 2025.- La presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, dio un mensaje con motivo de las fiestas decembrinas, en el cual recordó a su esposo, Carlos Manzo, quien fue ultimado el pasado 1 de noviembre.

A través de sus redes sociales, la alcaldesa describió el dolor que siente por tener que pasar la primera Navidad sin el ex edil.

Asimismo, Quiroz admitió que la realidad ha superado cualquier expectativa dolorosa que pudiera haber tenido.

“Esta Navidad se siente tan fría con tu ausencia. Jamás imaginé que nos hicieras falta un día; siempre idealicé el resto de mi vida a tu lado para ver crecer a nuestros hijos”, expresó en su cuenta de Facebook.

Además, la presidenta municipal aseguró que su cónyuge aún es el pilar emocional que extraña diariamente.

De igual forma, prometió mantener vivo su legado y honrar su memoria de forma permanente.

Grecia Quiroz aprovechó la plataforma para enviar un mensaje de unidad y seguridad a los habitantes de Michoacán y de todo el país.