Grecia Aguilar y Toño Carreño presentarán reforma integral para atender la salud mental de niñas, niños y adolescentes en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 20:34:53

Morelia, Michoacán, a 17 de abril de 2026.- Para atender de manera integral y preventiva la salud mental de niñas, niños y adolescentes, la coordinadora de la bancada naranja Grecia Jennifer Aguilar Mercado y el vicecoordinador el diputado Antonio Tzilacatzin Carreño Sosa, presentarán una iniciativa para reformar la Ley de Salud, la Ley de Educación y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado ante el Pleno de la LXXVI Legislatura Local en la próxima sesión.

Con la propuesta, la y el diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano buscan fortalecer el marco jurídico estatal en materia de salud mental, priorizando la prevención, la detección temprana y la atención oportuna de factores de riesgo psicoemocional en este sector de la población.

En la exposición de motivos, las y los legisladores advierten que en fechas recientes se han presentado hechos que evidencian la necesidad urgente de reforzar los mecanismos institucionales de atención en entornos clave como la familia y la escuela, donde muchas veces los signos de alerta no son identificados a tiempo.

Asimismo, para Grecia Aguilar y Toño Carreño señalan que actualmente existe una brecha entre el reconocimiento del derecho a la salud mental y su aplicación efectiva, lo que se traduce en intervenciones tardías y reactivas por parte de las instituciones.

Por ello, con la iniciativa plantean transitar hacia un modelo preventivo e integral, basado en tres ejes principales, entre ellos la prevención y detección temprana, especialmente desde el entorno educativo, mediante el fortalecimiento de habilidades socioemocionales y la capacitación del personal docente.

Además de la atención oportuna y coordinada, a través del sistema de salud, impulsando acciones específicas en salud mental y la vinculación con el sector educativo.

Asimismo la participación comunitaria y corresponsabilidad institucional, para construir entornos protectores que permitan identificar y atender riesgos desde la familia y la comunidad.

Entre los principales alcances de la propuesta se contempla reconocer de manera explícita la salud mental de niñas, niños y adolescentes dentro de la legislación estatal, establecer obligaciones claras para las autoridades en materia de prevención y atención, así como fortalecer la coordinación interinstitucional entre los sectores de salud y educación.

Además, se incorporan disposiciones para que en el ámbito escolar se promuevan acciones de bienestar psicoemocional, detección temprana de riesgos y canalización oportuna de casos, así como la participación activa de la comunidad en la construcción de redes de apoyo.

Los diputados de la bancada naranja destacaron que esta iniciativa no implica la creación de nuevas estructuras administrativas ni genera una carga presupuestal inmediata, sino que optimiza el funcionamiento de las instituciones existentes, orientándolas hacia un enfoque preventivo y articulado.

Se busca fortalecer la capacidad del Estado para garantizar el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes, atendiendo de raíz una de las problemáticas más relevantes de la actualidad.