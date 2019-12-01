Grecia Aguilar refrenda su compromiso con la inclusión y la movilidad en Angangueo

Angangueo, Michoacán a 6 de enero del 2026.- Con el objetivo de mantener un contacto directo con la ciudadanía y conocer de primera mano sus necesidades, la diputada local Grecia Aguilar Mercado realizó una gira de trabajo por el municipio de Angangueo, donde compartió los avances de su labor legislativa y escuchó el sentir de las y los habitantes.

Durante su recorrido, la legisladora se comprometió a poner en marcha una campaña a favor de las personas con discapacidad, así como a gestionar y entregar auxiliares de movilidad, acciones orientadas a fortalecer la inclusión social y mejorar la calidad de vida de este sector de la población.

Grecia Aguilar destacó que la movilidad y la inclusión son fundamentales para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, por lo que subrayó la importancia de impulsar políticas públicas que eliminen barreras y generen igualdad de oportunidades para todas y todos.

La coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura Local reiteró que las personas con discapacidad son una prioridad en su agenda de trabajo, tanto en el ámbito legislativo como en la gestión social.

La diputada aseguró que Angangueo cuenta con una aliada en el Congreso del Estado, por lo que continuará recorriendo el municipio, atendiendo gestiones ciudadanas y construyendo propuestas conjuntas con la población, con el objetivo de generar soluciones reales y duraderas en beneficio de la comunidad.

En este contexto, subrayó que desde Movimiento Ciudadano se impulsa una nueva forma de hacer política, cercana a la gente, sensible a las causas sociales y enfocada en resultados, donde las decisiones legislativas se construyen desde el territorio y no desde el escritorio.

Finalmente sostuvo que solo escuchando a la ciudadanía se pueden generar leyes y acciones que verdaderamente transformen la vida de las personas, especialmente de quienes históricamente han sido invisibilizados.