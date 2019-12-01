Grecia Aguilar reconoce liderazgo y resultados del gobernador Samuel García en Nuevo León

Grecia Aguilar reconoce liderazgo y resultados del gobernador Samuel García en Nuevo León
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 12:36:47
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Monterrey, Nuevo León, a 10 de noviembre 2025.- En el país donde gobierna la fuerza naranja las y los ciudadanos avanzan, afirmó la coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, al acompañar al gobernador Samuel García en la presentación de su Cuarto Informe de Gobierno, donde reconoció los avances y resultados alcanzados en materia de empleo, desarrollo económico y seguridad.

La legisladora destacó que Nuevo León se consolida como un estado líder en la generación de empleo y oportunidades, resultado de una administración eficiente y con visión de futuro. “Hoy tuve la oportunidad de acompañar y ser testigo del excelente trabajo del gobernador Samuel García, uno de los mandatarios más jóvenes de México, que con energía y compromiso ha logrado grandes mejoras para su estado”, expresó.

La legisladora michoacana subrayó que el modelo de gobierno de Movimiento Ciudadano en Nuevo León representa una nueva forma de gobernar, basada en resultados, innovación y participación ciudadana, lo que ha permitido que la entidad se posicione como la más segura del país y un referente nacional en gestión empresarial y atracción de inversiones rumbo al 2026.

“Los resultados son claros, Nuevo León avanza en tiempo y forma, con un gobierno joven, transparente y cercano a la gente, que demuestra que sí hay otra forma de hacer política”, puntualizó Grecia Aguilar.

Asimismo dijo que desde el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en Michoacán se seguirá impulsando modelos de desarrollo y gobernanza moderna que fortalezcan el bienestar de las y los ciudadanos, colaborando estrechamente con la dirigencia estatal y nacional, para promover el desarrollo y participación de las juventudes y de las y los ciudadanos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Desarticulan banda dedicada al robo en casa habitación y venta de estupefacientes en CDMX
Ultiman a dos hombres en Uruapan, Michoacán
Detienen a 20 personas en Tabasco; hay un líder criminal y cuatro policías entre ellos
Muere hombre tras sufrir accidente en Nocupétaro, Michoacán; su hijo resultó ileso
Más información de la categoria
Detienen a 20 personas en Tabasco; hay un líder criminal y cuatro policías entre ellos
Revelan principales causas de muerte en México
Sentencian a 50 años de prisión a dos hermanos por secuestrar y ultimar a hombre en Morelia, Michoacán
Omar García Harfuch visitará Uruapan esta semana a petición de Grecia Quiroz
Comentarios