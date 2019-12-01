Grecia Aguilar reconoce liderazgo y resultados del gobernador Samuel García en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León, a 10 de noviembre 2025.- En el país donde gobierna la fuerza naranja las y los ciudadanos avanzan, afirmó la coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, al acompañar al gobernador Samuel García en la presentación de su Cuarto Informe de Gobierno, donde reconoció los avances y resultados alcanzados en materia de empleo, desarrollo económico y seguridad.

La legisladora destacó que Nuevo León se consolida como un estado líder en la generación de empleo y oportunidades, resultado de una administración eficiente y con visión de futuro. “Hoy tuve la oportunidad de acompañar y ser testigo del excelente trabajo del gobernador Samuel García, uno de los mandatarios más jóvenes de México, que con energía y compromiso ha logrado grandes mejoras para su estado”, expresó.

La legisladora michoacana subrayó que el modelo de gobierno de Movimiento Ciudadano en Nuevo León representa una nueva forma de gobernar, basada en resultados, innovación y participación ciudadana, lo que ha permitido que la entidad se posicione como la más segura del país y un referente nacional en gestión empresarial y atracción de inversiones rumbo al 2026.

“Los resultados son claros, Nuevo León avanza en tiempo y forma, con un gobierno joven, transparente y cercano a la gente, que demuestra que sí hay otra forma de hacer política”, puntualizó Grecia Aguilar.

Asimismo dijo que desde el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en Michoacán se seguirá impulsando modelos de desarrollo y gobernanza moderna que fortalezcan el bienestar de las y los ciudadanos, colaborando estrechamente con la dirigencia estatal y nacional, para promover el desarrollo y participación de las juventudes y de las y los ciudadanos.