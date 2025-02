Grecia Aguilar propone reforma para garantizar a las y los jóvenes acceso a proyectos empresariales y productivos

Morelia, Michoacán, a 6 de febrero de 2025.- A fin de atender las necesidades de las y los jóvenes en Michoacán, la diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Jóvenes del Estado, para que por norma se les garantice el acceso a proyectos empresariales y productivos, y con ello, generarles oportunidades laborales y de crecimiento.

Al hacer uso de la Máxima Tribuna del Estado en la sesión celebrada este jueves, la diputada presidenta de la Comisión de Jóvenes y Deporte en la LXXVI Legislatura Local, resaltó que con esta reforma se garantiza que el titular del Ejecutivo Estatal y las diversas dependencias e instituciones fomenten la creación, desarrollo, asistencia, investigación, difusión y sustentabilidad de proyectos empresariales generados por la juventud, así como de políticas públicas que promuevan el espíritu emprendedor de los jóvenes.

Además con esta reforma a la Ley vigente se plantea que se deben promover estrategias orientadas al desarrollo de proyectos productivos de los jóvenes emprendedores, innovadores, creativos y competitivos que impulsen el desarrollo local y regional del estado, por ello, reiteró la importancia de que pueda ser dictaminada favorable en comisiones.

Grecia Aguilar expuso que esta iniciativa surge como respuesta a las necesidades de la juventud michoacana de ser integrados en las actividades económicas, cuyo objetivo primordial es proveer a los jóvenes emprendedores de las condiciones suficientes que faciliten su acceso al comercio, al brindar las herramientas para su capacitación, promoción y asistencia en la generación de proyectos productivos.

“Legislar en favor de los jóvenes es una prioridad para mí y mi partido, Movimiento Ciudadano; así como el garantizar a la juventud el pleno ejercicio de sus derechos, en un ambiente de bienestar que fomente su desarrollo integral, a partir de leyes que permitan su participación en la vida social, política y económica del país”.

Dejó claro que las y los jóvenes tienen la oportunidad de respaldar políticas que promuevan la igualdad, la educación de calidad y el acceso a oportunidades laborales justas, por ello, la necesidad de garantizar sus derechos desde la Ley, así como garantizar su cumplimiento.

La diputada naranja dijo que la juventud michoacana merece que la agenda gubernamental refleje sus intereses, preocupaciones y aspiraciones. “Esta Iniciativa pretende justamente que se fomente el espíritu juvenil emprendedor, y promover el desarrollo y acompañamiento de proyectos productivos que beneficien el desarrollo regional del Estado de Michoacán”.

Subrayó que la participación de la juventud no sólo es un derecho, es un deber cívico que tiene el potencial de transformar el Estado hacia un lugar de progreso, oportunidades, inclusión y equidad.

Recordó que la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo realizada por el INEGI en México hay 4.4 millones de emprendimientos de los cuales el 35% son de jóvenes menores de 35 años, quienes han encontrado en el autoempleo un camino para cumplir sueños y metas personales. No obstante, las estadísticas oficiales revelan también que los jóvenes empleados no perciben ni siquiera un salario mínimo diario, lo que implica que no cuentan ni con un contrato escrito, servicios de salud, ni aguinaldo y vacaciones, es decir trabajan sin las prestaciones laborales mínimas legales bajo escenarios de informalidad y precariedad, por lo que es necesario apostar a otras alternativas que aporten a su pleno desarrollo y acceso a mejores oportunidades.