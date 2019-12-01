Grecia Aguilar participa en la construcción de propuestas nacionales para una democracia más incluyente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 18:26:34
Ciudad de México, a 29 de enero de 2026.- La coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Michoacán, Grecia Aguilar Mercado, participó en la Plenaria Nacional 2026 de la Bancada Naranja, un encuentro estratégico encabezado por el dirigente nacional Jorge Álvarez Máynez y el líder moral del movimiento, Dante Delgado, donde se definieron las líneas de acción para construir una alternativa real para México.

Grecia Aguilar destacó que el país atraviesa un momento que exige claridad, firmeza y visión de futuro. “México necesita rumbo y decisiones valientes. La fuerza naranja no  improvisamos, planeamos, dialogamos y construimos propuestas que generen beneficios reales para la gente”, subrayó.

Durante la plenaria se abordaron temas clave para el futuro democrático del país, entre ellos la reforma electoral, con especial énfasis en el voto universal y la reducción de la edad para votar a los 16 años, como una apuesta por ampliar derechos, fortalecer la participación ciudadana y dar voz a las juventudes en la toma de decisiones.

La coordinadora subrayó el compromiso de la Bancada Naranja  de Michoacán para aportar y seguir impulsando una agenda progresista, responsable y cercana a la ciudadanía. “Con ideas claras, convicción y trabajo en equipo, seguimos avanzando por un país distinto, con instituciones más fuertes y una democracia más incluyente”.

Finalmente, Grecia Aguilar aseguró que desde Michoacán, Movimiento Ciudadano continuará siendo una fuerza propositiva y congruente, convencida de que México merece una alternativa con visión, valentía y futuro.

