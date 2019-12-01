Grecia Aguilar Mercado urge a reforzar la protección de las mujeres y a fortalecer los refugios en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 25 de noviembre de 2025.- La violencia contra las mujeres continúa siendo una de las crisis sociales más graves del país y del estado, ya que millones de niñas, jóvenes y adultas siguen viviendo agresiones que limitan su libertad, su seguridad y su desarrollo, subrayó la coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en el Congreso del Estado, Grecia Aguilar Mercado.

La legisladora destacó que, de acuerdo con la ENDIREH 2021, el 64.9% de las mujeres de 15 años y más en Michoacán ha vivido algún tipo de violencia, mientras que el 42.7% la experimentó en los últimos 12 meses.

Señaló también que es en el ámbito de pareja donde se reportan las cifras más altas, con un 42.6% de mujeres que han sufrido agresiones a lo largo de su vida.

Frente a esta realidad, Grecia Aguilar Mercado subrayó que la Bancada Naranja ha impulsado diversas propuestas legislativas para proteger a las mujeres. Entre ellas, destacó su iniciativa para reformar la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, con el objetivo de que las mujeres en situación de violencia que se encuentren resguardadas en un refugio puedan recibir un permiso laboral con goce de sueldo, evitando así que la falta de ingresos las obligue a regresar con su agresor.

La diputada también hizo un llamado a fortalecer los refugios y darles recursos y apoyo para su operación, al reconocer que estos espacios han salvado miles de vidas y representan uno de los mecanismos más efectivos para romper con los ciclos de violencia, ya que invertir en ellos significa proteger directamente a mujeres e infancias en riesgo.

Grecia Aguilar Mercado afirmó que en México persisten brechas profundas en materia económica, educativa y de salud, lo que agrava las desigualdades y la vulnerabilidad de las mujeres. Por ello, enfatizó que es indispensable mantener una agenda legislativa firme, sensible y acompañada de estrategias de prevención, atención y justicia.

Finalmente, reiteró el compromiso de Movimiento Ciudadano para seguir trabajando desde el Congreso con acciones concretas que aporten a la protección de las mujeres y por un entorno libre de violencia y el pleno ejercicio de sus derechos humanos.