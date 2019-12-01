Grecia Aguilar mantiene trabajo cercano con las familias de Angangueo

Angangueo, Michoacán a 7 de octubre del 2026.- La atención directa a la población es fundamental para conocer sus necesidades y construir soluciones, por ello la diputada Grecia Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, continúa fortaleciendo el trabajo en territorio y recorriendo comunidades para escuchar de primera mano las inquietudes de las familias.

En el municipio de Angangueo, Grecia Aguilar atendió la invitación de habitantes del barrio del Sauz y de otras colonias, donde sostuvo encuentros con familias para conocer sus principales necesidades, revisar proyectos de interés para el municipio y analizar las gestiones que pueden realizarse ante las distintas instancias de gobierno.

Durante estos encuentros, la coordinadora parlamentaria también informó sobre parte del trabajo que ha desarrollado durante sus dos años en el Congreso del Estado y abrió un diálogo directo con la población para conocer cuáles son los temas que más les preocupan e interesan, con la finalidad de identificar aquellos planteamientos que puedan convertirse en propuestas legislativas.

Grecia Aguilar señaló que el trabajo en territorio también permite acompañar a las familias en gestiones ante los diferentes niveles de gobierno, dando seguimiento a las necesidades que requieren atención y buscando generar alternativas de solución desde las distintas responsabilidades institucionales.

Como parte de su recorrido por Angangueo, la diputada realizó además la entrega de algunos apoyos y agradeció la confianza y el cariño que las familias le han demostrado, así como la disposición para abrirle las puertas de sus hogares, platicar e intercambiar puntos de vista sobre los temas que más importan a la comunidad.

La legisladora destacó que continuará recorriendo los municipios y manteniendo este contacto directo con la ciudadanía, convencida de que escuchar, dialogar y conocer de primera mano las necesidades de las comunidades permite orientar mejor el trabajo legislativo y las gestiones que se realizan en favor de la población.