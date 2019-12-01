Grecia Aguilar lleva su Segundo Informe a la región Oriente; escucha de frente a las familias de Angangueo

Angangueo, Michoacán, 2 de octubre de 2026.- Con el compromiso de rendir cuentas de frente a la ciudadanía, la diputada Grecia Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, recorrió las calles de Angangueo para entregar personalmente y casa por casa su Segundo Informe Legislativo, además de visitar negocios y escuchar las propuestas, inquietudes y necesidades de las familias.

“No hay mejor manera de rendir cuentas que de frente a las personas”, afirmó la legisladora, al señalar que el contacto directo con la población permite conocer los problemas que enfrentan las comunidades y llevar esas demandas hasta el Congreso del Estado.

Durante el recorrido también recibió planteamientos ciudadanos y dio seguimiento a gestiones, una dinámica que ha distinguido su trabajo territorial en el Oriente de Michoacán.

Dio a conocer las acciones que en materia de juventudes, derechos sociales, protección de grupos vulnerables, salud, educación, innovación tecnológica y participación ciudadana impulsó.

Para las nuevas generaciones, Grecia Aguilar Mercado también ha impulsado propuestas relacionadas con la formación en inteligencia artificial, programación, robótica, ciencia de datos y ciberseguridad, así como acciones para fortalecer la salud física y mental de las juventudes y su participación en la planeación de sus municipios. Para 2026, el Parlamento Juvenil Incluyente recibió 105 registros, con 89 iniciativas y 16 proyectos sociales.

La protección de niñas, niños y adolescentes ocupa otro de los ejes de su trabajo. Entre las iniciativas impulsadas destaca la creación de un Registro Estatal de Personas Docentes Sancionadas por Acoso y Abuso Sexual en el Ámbito Educativo, cuyo propósito es evitar que personal con una sanción firme o sentencia penal vuelva a colocarse en espacios donde tenga contacto con estudiantes; la propuesta contempla confidencialidad y respeto al debido proceso.

En materia de salud, la diputada también presentó una propuesta para fortalecer la detección temprana y atención oportuna de la salud mental de niñas, niños y adolescentes, mediante reformas a las leyes de Salud, Educación y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. A ello se suman iniciativas relacionadas con la protección de mujeres frente a la violencia y la responsabilidad de autoridades que incurran en omisiones o negligencia al atender estos casos.

La innovación tecnológica forma parte igualmente de esta agenda, con propuestas para establecer reglas para el uso de la inteligencia artificial bajo principios de protección de datos personales, supervisión humana, transparencia y no discriminación, además de plantear medidas frente a prácticas como la suplantación de identidad, clonación de voz y creación de contenido íntimo falso.

Con la entrega de su informe en Angangueo, Grecia Aguilar continúa llevando la rendición de cuentas directamente al territorio, recorriendo municipios y comunidades de la región Oriente para informar sobre el trabajo realizado, pero también para escuchar y atender y reiteró que su labor parlamentaria parte de una premisa, legislar significa escuchar y convertir las necesidades de la ciudadanía en propuestas concretas, manteniendo abierto el diálogo con las familias más allá del Congreso.