Grecia Aguilar lleva alegría a la niñez de Angangueo y atiende gestiones ciudadanas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 20:59:15

Angangueo, Michoacán, a 12 de enero del 2026.– Como parte de su trabajo territorial y cercanía con la ciudadanía, la diputada local y coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Grecia Aguilar Mercado, realizó una gira de trabajo por el municipio de Angangueo.

Durante la visita, la legisladora cumplió con la encomienda solidaria de los Reyes Magos, llevando un detalle a niñas y niños del municipio que, por diversas circunstancias, no pudieron recibir su visita, refrendando su compromiso con la infancia y el bienestar social.

En ese sentido, Grecia Aguilar entregó presentes a las y los menores y convivió con ellos a través de actividades recreativas y juegos, generando espacios de alegría, convivencia y cercanía con las familias de la comunidad.

Asimismo, la diputada informó a las y los asistentes sobre la campaña de movilidad que impulsa desde el Congreso del Estado en favor de las personas con discapacidad, una iniciativa orientada a mejorar su calidad de vida mediante la gestión y entrega de auxiliares de movilidad.

Durante la gira de trabajo, la coordinadora parlamentaria recibió diversas solicitudes ciudadanas, mismas que se comprometió a dar seguimiento puntual, priorizando las necesidades más urgentes de la población.

Finalmente, Grecia Aguilar Mercado resolvió distintas gestiones y reiteró que continuará recorriendo los municipios del oriente para escuchar de manera directa a la ciudadanía, convencida de que un trabajo cercano, sensible y permanente es clave para construir soluciones reales y avanzar hacia una sociedad más justa e incluyente.