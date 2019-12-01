Grecia Aguilar llama a visibilizar el Parkinson y fortalecer la atención oportuna en México

Morelia, Michoacán, a 13 de abril de 2026.- Con un llamado a colocar en la agenda pública las enfermedades que durante años han permanecido en segundo plano, la diputada Grecia Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura Local, señaló la importancia de visibilizar el Parkinson como un desafío creciente de salud en México.

La legisladora destacó que este padecimiento afecta a cientos de miles de personas en el país y que, debido al envejecimiento de la población, su incidencia continuará en aumento en los próximos años, lo que hace indispensable fortalecer las estrategias de atención, diagnóstico y acompañamiento.

“El Parkinson es una enfermedad de la que poco se habla, pero que impacta profundamente la vida de quienes la padecen y de sus familias. No podemos seguir tratándola como un tema secundario”, expresó.

Grecia Aguilar Mercado subrayó que uno de los principales retos a nivel nacional es la detección oportuna, ya que en muchos casos el diagnóstico llega después de varios años, cuando los síntomas han avanzado, lo que limita la calidad de vida de los pacientes.

Asimismo, enfatizó que persisten ideas erróneas sobre esta enfermedad, al asociarla únicamente con personas adultas mayores o con síntomas visibles como el temblor, cuando en realidad existen manifestaciones menos evidentes que dificultan su identificación temprana.

En este sentido, hizo un llamado a fortalecer la información y la cultura de la prevención, así como a consolidar políticas públicas que garanticen el acceso a tratamientos y servicios de salud de manera oportuna y equitativa en todo el país.

Finalmente, recordó que hace unos días se conmemoró el Día Mundial del Parkinson, una fecha que debe servir para generar conciencia y promover acciones concretas y dejó claro que no se trata solo de recordar una fecha, sino de asumir el compromiso de visibilizar esta enfermedad y avanzar hacia una atención más humana, integral y accesible para todas y todos.