Grecia Aguilar llama a seguir apoyando al comercio local, y fomentar cultura y tradiciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 18:19:23

Zitácuaro, Michoacán, a 31 de octubre de 2026.- A pocos días de concluir las celebraciones de Día de Muertos, la diputada local Grecia Aguilar Mercado hizo un llamado a las familias michoacanas a seguir consumiendo flor de cempasúchil directamente con productores locales y apoyar el trabajo de quienes mantienen viva esta tradición.

Durante una visita a los viveros de San Felipe de los Alzati, la legisladora platicó con Magali, productora de esta emblemática flor, quien le compartió los procesos de cultivo, los cuidados que requiere y las distintas variedades que ofrecen para esta temporada.

Magali explicó que cuenta con diferentes tamaños y tonalidades de cempasúchil, desde el tradicional naranja hasta variedades en amarillo limón, amarillo huevo y blanco, además de ejemplares pequeños ideales para altares y otros de mayor tamaño para decorar hogares y espacios públicos.

La productora destacó que detrás de cada flor hay meses de trabajo, cuidados y dedicación, pues su cultivo puede tomar entre dos y cinco meses, dependiendo de la variedad y el tamaño.

Grecia Aguilar reconoció el esfuerzo de las familias productoras y señaló que, en estos últimos días de celebración, todavía es tiempo de visitar los viveros, adquirir flores y contribuir directamente a la economía de las comunidades.

Asimismo, invitó a habitantes y visitantes a recorrer San Felipe de los Alzati y otros puntos del Oriente michoacano, disfrutar de sus tradiciones y conocer el trabajo de quienes hacen posible que el cempasúchil llegue a los altares y hogares para recibir a sus seres queridos.

La diputada destacó que consumir local también significa respaldar a las familias que, con su trabajo, mantienen vivas las costumbres que dan identidad a Michoacán.