Grecia Aguilar llama a fortalecer acciones para fomentar la educación ambiental para proteger el futuro del estado

Morelia, Michoacán, a 27 de enero de 2026.- En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, la diputada Grecia Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado de Michoacán, destacó la importancia de fortalecer la educación ambiental como una herramienta clave para el cuidado y la preservación del medio ambiente.

La legisladora señaló que Michoacán enfrenta problemáticas ambientales graves, entre ellas la contaminación de cuerpos de agua, la pérdida de superficie boscosa provocada por el cambio de uso de suelo para actividades de ganadería extensiva y agricultura, especialmente por el crecimiento de la plantación de aguacate.

Grecia Aguilar advirtió que la expansión desordenada de las zonas urbanas, así como los procesos de erosión, están deteriorando los ecosistemas y poniendo en riesgo la biodiversidad en distintas regiones del estado, lo que exige acciones responsables y sostenidas.

Asimismo, resaltó que Michoacán cuenta con importantes riquezas naturales que deben ser cuidadas y protegidas, como los bosques y áreas naturales de Angangueo y Zitácuaro, que representan un patrimonio ambiental invaluable para las comunidades y para el futuro del estado.

Finalmente, la diputada y coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano hizo un llamado a sensibilizar a la sociedad sobre la gravedad de los impactos ambientales y a fomentar cambios de hábitos desde lo individual y lo colectivo, impulsando políticas públicas que protejan los recursos naturales y promuevan un desarrollo sostenible en Michoacán.