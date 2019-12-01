Grecia Aguilar llama a fortalecer acciones para fomentar la educación ambiental para proteger el futuro del estado

Grecia Aguilar llama a fortalecer acciones para fomentar la educación ambiental para proteger el futuro del estado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 20:40:47
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 27 de enero de 2026.- En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, la diputada Grecia Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado de Michoacán, destacó la importancia de fortalecer la educación ambiental como una herramienta clave para el cuidado y la preservación del medio ambiente.

La legisladora señaló que Michoacán enfrenta problemáticas ambientales graves, entre ellas la contaminación de cuerpos de agua, la pérdida de superficie boscosa provocada por el cambio de uso de suelo para actividades de ganadería extensiva y agricultura, especialmente por el crecimiento de la plantación de aguacate.

Grecia Aguilar advirtió que la expansión desordenada de las zonas urbanas, así como los procesos de erosión, están deteriorando los ecosistemas y poniendo en riesgo la biodiversidad en distintas regiones del estado, lo que exige acciones responsables y sostenidas.

Asimismo, resaltó que Michoacán cuenta con importantes riquezas naturales que deben ser cuidadas y protegidas, como los bosques y áreas naturales de Angangueo y Zitácuaro, que representan un patrimonio ambiental invaluable para las comunidades y para el futuro del estado.

Finalmente, la diputada y coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano hizo un llamado a sensibilizar a la sociedad sobre la gravedad de los impactos ambientales y a fomentar cambios de hábitos desde lo individual y lo colectivo, impulsando políticas públicas que protejan los recursos naturales y promuevan un desarrollo sostenible en Michoacán.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Michoacán: Familia de intérpretes fue quemada viva por pleito de sangre
Cae chofer con 31 mil litros de diésel ilegal en carretera de Michoacán
Fallece motociclista tras chocar contra un vehículo en Zitácuaro, Michoacán 
Balean a un individuo en Morelia, Michoacán, en las inmediaciones de "El Relicario"; resultó herido
Más información de la categoria
Michoacán: Familia de intérpretes fue quemada viva por pleito de sangre
Avances del peritaje del Tren Interoceánico que se descarriló en Oaxaca, revelan que circulaba a exceso de velocidad
Exigen justicia frente a Palacio de Gobierno por triple homicidio de familia intérprete de Lengua de Señas Mexicana
Atentado contra empresario hotelero deja un muerto y cinco heridos en Zapopan, Jalisco
Comentarios