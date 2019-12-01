Morelia, Michoacán, a 25 de noviembre de 2026.- El garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y la niñez exige acciones concretas, voluntad institucional y el compromiso de toda la sociedad, afirmó la coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, Grecia Aguilar Mercado, al convocar a sumar esfuerzos desde todas las trincheras para prevenir, atender y erradicar cualquier forma de agresión.

Durante la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, realizada en el Poder Legislativo, la diputada subrayó que esta fecha es una oportunidad para recordar a quienes han perdido la vida a causa de la violencia, respaldar a quienes actualmente la enfrentan y dar voz a quienes todavía no se atreven a denunciar.

“Esta fecha no es un día más. Hoy nos reunimos en el Congreso del Estado por las mujeres que ya no están, por las que siguen viviendo violencia, por las que todavía no se atreven a hablar; visibilizarlo no basta si no lo acompañamos con acciones”, expresó.

Grecia Aguilar destacó que, durante los 16 días de activismo, el mensaje debe ser claro, ninguna expresión de violencia puede justificarse ni considerarse normal, ya sea física, psicológica, económica, sexual o digital, porque no es amor, no es costumbre y nunca es culpa de quien la padece.

Explicó que las agresiones también se manifiestan mediante golpes, lesiones, humillaciones, amenazas, manipulación, control del dinero, coerción sexual, ciberacoso y difusión de contenido íntimo sin consentimiento, por lo que insistió en fortalecer los mecanismos para prevenirlas y atenderlas.

En congruencia con la agenda de igualdad sustantiva que impulsa Movimiento Ciudadano, la legisladora planteó la necesidad de garantizar la autonomía de las mujeres, fortalecer las políticas públicas con perspectiva de género y generar condiciones para que puedan desarrollarse con libertad, seguridad y pleno ejercicio de sus derechos.

Finalmente, llamó a las mujeres que viven alguna situación de violencia a hablar, pedir ayuda y denunciar, al reiterar que no están solas y que tienen derecho a vivir sin miedo. “Alcemos la voz por todas las mujeres y la niñez. Sigamos construyendo un México donde todas vivan seguras, en una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia”.