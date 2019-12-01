Angangueo, Michoacán, a 17 de noviembre de 2026.- El próximo viernes, los santuarios de la Mariposa Monarca abrirán sus puertas para recibir a visitantes de México y el mundo, ofreciendo la oportunidad de presenciar uno de los espectáculos naturales más extraordinarios y ante el inicio de esta temporada, la diputada Grecia Aguilar Mercado convocó a conocer la riqueza natural del Oriente michoacano y disfrutar de este fenómeno con respeto y responsabilidad ambiental.

La coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado destacó que Michoacán tiene el privilegio de recibir cada año a millones de mariposas que recorren miles de kilómetros para encontrar refugio en sus bosques, una maravilla natural que también representa un compromiso colectivo con la conservación de los ecosistemas.

Invitó a visitar los santuarios de El Rosario, en Ocampo; Sierra Chincua, en Angangueo, y Senguio, espacios que además de ofrecer una experiencia única permiten conocer la riqueza natural, cultural y turística de esta región del estado, así como respaldar a las comunidades que trabajan en su conservación.

Grecia Aguilar subrayó que proteger a la Mariposa Monarca significa cuidar los bosques, preservar la biodiversidad y defender los recursos naturales. Por ello, llamó a las y los visitantes a respetar los senderos, seguir las indicaciones de los guías, evitar el uso de flash, no tirar basura y abstenerse de tocar o alterar a las mariposas durante su estancia.

Finalmente, señaló que la conservación del patrimonio natural debe asumirse como una responsabilidad permanente y no solamente durante la temporada de avistamiento, pues cuidar los bosques de Michoacán es proteger la vida y garantizar que las futuras generaciones también puedan maravillarse con la llegada de la Monarca.