Grecia Aguilar inaugura el Parlamento Juvenil Incluyente 2025 y llama a las y los jóvenes a escribir la historia con inclusión y compromiso

Morelia, Michoacán, a 30 de octubre de 2025.- En el marco de inicio del Parlamento Juvenil Incluyente 2025, la diputada Grecia Aguilar Mercado presidenta del Comité Organizador, destacó la importancia de abrir espacios reales de participación para las y los jóvenes michoacanos, al afirmar que “hoy todas y todos tenemos una cita con la historia, porque este Congreso vuelve a llenarse de lo más valioso que puede tener una sociedad, su juventud”.

Durante su mensaje inaugural, la legisladora reconoció la relevancia de este ejercicio democrático que, después de más de cinco años, vuelve a reunir a jóvenes provenientes de distintas regiones del estado con un propósito común, construir una sociedad más justa, incluyente y participativa.

Grecia Aguilar Mercado subrayó que la juventud no solo representa el futuro, sino también el presente del país. “Desde este recinto, invito a las y los jóvenes a hacer oír su voz, a cuestionar, proponer y transformar. Hoy ustedes son protagonistas de la historia que se está escribiendo”, expresó.

Asimismo, resaltó que el Parlamento Juvenil Incluyente es un espacio de diálogo, reflexión y aprendizaje, en el que las nuevas generaciones pueden conocer el funcionamiento del Poder Legislativo y, sobre todo, compartir ideas que contribuyan a mejorar la vida pública.

La diputada llamó a los participantes a asumir con responsabilidad y entusiasmo el compromiso de representar a sus comunidades.

Celebró y reconoció la gran participación en esta convocatoria y a los representantes les dijo que ellos son la voz de todas y todos los jóvenes en el estado, que hagan que se escuche las voces de todas y todos.