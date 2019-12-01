Grecia Aguilar impulsa reforma para garantizar participación real de la juventud en la planeación municipal

Morelia, Michoacán, a 3 de diciembre del 2025.- Con el firme propósito de que las y los jóvenes tengan un espacio efectivo y permanente en la toma de decisiones públicas, la diputada Grecia Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura Local, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de los Jóvenes del Estado.

La propuesta plantea que los Consejos Municipales de Jóvenes participen activamente en la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo mediante la designación de al menos un representante con voz y voto consultivo dentro del Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN).

Con ello, la diputada de la Fuerza Naranja explicó se garantiza que las políticas públicas locales consideren de manera real la perspectiva, necesidades y visión de las juventudes michoacanas.

Grecia Aguilar añadió que, pese a que la ley reconoce mecanismos de participación para la juventud, en la práctica estos espacios siguen siendo limitados o simbólicos, especialmente en los procesos de planeación municipal. “En cada rincón de Michoacán hay jóvenes talentosos, con ideas y compromiso social; sin embargo, sus opiniones no siempre se ven reflejadas en los planes y acciones de gobierno. Esta reforma busca corregir esa brecha”.

La diputada subrayó que los Planes Municipales de Desarrollo son instrumentos clave para definir programas, metas, presupuestos y prioridades de cada administración, por ello, es indispensable que la juventud forme parte del proceso desde su diseño y no únicamente en etapas posteriores. Temas como empleo, salud mental, prevención de adicciones, acceso a tecnología, deporte, emprendimiento y medio ambiente requieren la participación directa de quienes viven estos retos cotidianamente.

Asimismo, destacó que la iniciativa es congruente con el derecho a la participación ciudadana establecido en la Constitución Política del Estado y con los principios del Plan Estatal de Desarrollo, que promueve el fortalecimiento de la corresponsabilidad social y la participación juvenil informada.

Entre los beneficios que se generarían con esta reforma mencionó la identificación temprana de problemáticas que enfrentan las juventudes; el diseño de políticas públicas más eficaces y pertinentes y la disminución de la apatía política y el fortalecimiento de la participación cívica.

Además de la creación de redes juveniles comprometidas con el desarrollo municipal y estatal y sostuvo que lo anterior no es una carga administrativa, es una apuesta por la democracia y por un Michoacán donde la juventud sea protagonista de su propio futuro.

Finalmente, Grecia Aguilar sostuvo que la iniciativa se construye desde una convicción clara, la juventud no debe ser únicamente receptora de programas gubernamentales, sino un actor fundamental en su diseño y evaluación, por lo que plantea institucionalizar su participación dentro de la planeación municipal.