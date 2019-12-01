Grecia Aguilar da a conocer lista de seleccionados del Parlamento Juvenil Incluyente 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 15:32:13

Morelia, Michoacán, a 18 de octubre de 2025.- Tras reconocer la participación de las y los jóvenes, la diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, presidenta del Comité Organizador del Parlamento Juvenil Incluyente 2025, dio a conocer la lista de las y los seleccionados que formarán parte de este importante ejercicio de participación democrática, incluyente y transformadora.

Con fundamento en el artículo 38 del Reglamento en la materia, el Comité Organizador, junto con el Jurado Calificador, reconoció el talento y compromiso de las juventudes que presentaron propuestas en temas como igualdad de género, derechos humanos, salud, educación, medio ambiente, cultura y participación ciudadana.

Entre las y los seleccionados destacan Adilene Martínez Meza, Blanca Lizeth Sáenz Ceja, Diana Nelly Corona Gallegos, Elizabeth Castañeda Aguilar, Emelyn Haydee Castro Rosas, Erick Silva Cárdenas, Gianna Valentina Ruiz Jaimes, Glenda Guadalupe Montes de Oca Espino, Gustavo Hernández Reyes, Indira Karely Martínez Garibay, Isabel Alvarado Sánchez, Juan Antonio Meza Jiménez, José María Aguado Pimentel, Laura Patricia Bailón Bustos, Luis Adolfo Becerril García, Lupita Mayumi Cáliz Barrera, y María Regina Rivas Licea.

También Marines Cendejas Rodríguez, Mauricio Nieto Ponce, Melissa Alejandra Vázquez Heredia, Miguel Oropeza Gutiérrez, Milty Aixel Castañeda Alcaraz, Nohemí Yoaly Botello López, Omar Jair Ceballos Cisneros, Pablo González Salgado, Pedro Saúl Maldonado Ortega, Rafael Colín Pérez, Roberto Feliciano García Hernández, Sergio Zahid Valdez Sánchez, Talía Ruiz Custodio, Tamar Alejandro Oseguera Martínez y Yaretzi Atlas Linares Marín, entre otros.

Asimismo, fueron seleccionados como suplentes Andrés José García, Jorge Israel Meza Ambrocio, Manuel Alejandro Samudio Rojas, María Fernanda Hernández Flores y Maximiliano Peña Domínguez, quienes también formarán parte de este proceso formativo.

Durante el anuncio, la legisladora resaltó que este tipo de ejercicios fortalecen la democracia y el liderazgo juvenil, al brindarles a las y los participantes la oportunidad de expresar sus ideas y proyectos con libertad y compromiso social.

“Aquí es donde comienzan los verdaderos cambios; las y los jóvenes tienen voz, talento y compromiso con Michoacán, y este Parlamento es la prueba de ello”, subrayó Grecia Aguilar.

El Parlamento Juvenil Incluyente 2025 se llevará a cabo los días 30 y 31 de octubre en el Congreso del Estado de Michoacán, donde las y los jóvenes expondrán sus iniciativas en la Máxima Tribuna del Estado, manifestando que la transformación comienza escuchando a las nuevas generaciones.

Señaló que fue una decisión complicada, ya que todas y todos los participantes presentaron buenas propuestas, e hizo un reconocimiento a todas y todos los participantes.