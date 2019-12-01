Grecia Aguilar convoca a las y los jóvenes a participar en Parlamento Juvenil Incluyente 2025: Grecia Aguilar

Morelia, Michoacán, a 8 de septiembre de 2025.- Con el objetivo de que las voces de la juventud michoacana sean escuchadas y sus ideas se conviertan en acciones, la diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, presidenta del Comité Organizador del Parlamento Juvenil Incluyente 2025, continúa recorriendo el estado para invitar a las y los jóvenes a sumarse a este espacio de participación.

Recientemente visitó la Universidad NovaHispana, donde se reunió con estudiantes a quienes les dijo que el Parlamento es para que sus propuestas sean escuchadas y transformen la realidad sus localidades, destacó la diputada.

Durante su recorrido, Grecia Aguilar ha acudido a distintas instituciones educativas e instancias juveniles, llevando la convocatoria y motivando a la juventud a presentar sus ideas y proyectos, ya sea en forma de iniciativa de ley o proyecto social.

El Parlamento Juvenil Incluyente 2025 se llevará a cabo los días 30 y 31 de octubre en el Congreso del Estado. Las y los interesados podrán registrar sus propuestas hasta el 19 de septiembre, y un jurado seleccionará a quienes integrarán la lista oficial de parlamentarios.

Para participar, es necesario ser originario de Michoacán o contar con al menos un año de residencia comprobable, tener entre 18 y 29 años al día del evento y presentar su propuesta en alguna de las modalidades de la convocatoria. No podrán participar quienes hayan formado parte de parlamentos anteriores, funcionarios públicos, empleados del Congreso o familiares hasta segundo grado de diputadas o diputados.

En la modalidad de iniciativa de ley, los jóvenes deben elaborar un proyecto legislativo que proponga un nuevo marco jurídico o reformas a uno existente, con impacto social y vinculado a las temáticas de la convocatoria. En la modalidad de proyecto social, podrán presentar ideas creativas, innovadoras y autosustentables que busquen resolver problemáticas locales o estatales, fomentando el bienestar económico y social.

El registro se puede realizar de manera presencial en las oficinas del Congreso del Estado, ubicadas en Av. Madero Poniente No. 97, Centro Histórico de Morelia, o de manera electrónica enviando la documentación al correo parlamento.juvenil.incluyente@gmail.com, hasta el 19 de septiembre.

La diputada Grecia Aguilar concluyó su visita entregando la convocatoria, resolviendo dudas y alentando a las y los jóvenes a participar y luchar por sus metas. “Este es su espacio, aprovéchenlo y contribuyan al futuro de Michoacán”, enfatizó.