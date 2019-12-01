Grecia Aguilar cierra filas con diputados naranjas en Plenaria Legislativa de la Quinta Circunscripción en Colima

Colima, Colima a 15 de noviembre del 2025.- La coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura local de Michoacán, Grecia Aguilar Mercado, participó en el Parlamento de Diputadas y Diputados Locales de Movimiento Ciudadano de la Quinta Circunscripción, donde destacó que México requiere liderazgos preparados, responsables y capaces de entregar resultados reales a la ciudadanía y cerró filas en la agenda legislativa que en los congresos locales impulsarán los legisladores de la Fuerza Naranja.

En un encuentro que reunió a legisladoras y legisladores de varios estados, y con su compañero de bancada Toño Carreño, coincidió en que Movimiento Ciudadano impulsa una visión moderna y transparente, alejada de las inercias y prácticas de la vieja política. “Aquí no venimos a improvisar, sino a construir un futuro ciudadano, que se mueva, que avance y que deje atrás las mañas que tanto han frenado al país”.

La diputada michoacana resaltó que la plenaria permitió fortalecer la agenda legislativa común y delinear acciones concretas para impulsar desde los congresos locales iniciativas que atiendan las necesidades de las y los ciudadanos. Asimismo aseguró que este ejercicio representa un paso firme hacia la consolidación de una plataforma legislativa con rumbo, estrategia y visión.

Durante su intervención, Grecia Aguilar destacó la importancia de compartir ideas, propuestas y experiencias exitosas entre las y los integrantes de la familia naranja; “me llevo acuerdos, nuevas perspectivas y una energía increíble para seguir trabajando desde Michoacán con fuerza, visión y ese estilo que distingue a Movimiento Ciudadano”.

Asimismo, reconoció el compromiso de las diputadas y diputados participantes, quienes con quienes están construyendo liderazgos que sí le entran a los retos actuales, ya que si se trabaja con rumbo y sin ocurrencias, las cosas sí suceden y se dan resultados a las y los ciudadanos.

Destacó que la Plenaria Legislativa de la Quinta Circunscripción fue un éxito por su capacidad de articular esfuerzos, consolidar propuestas y reforzar el trabajo coordinado entre las bancadas locales del movimiento en distintos estados del país y que las propuestas y acuerdos asumidos los cristalizarán, en su caso con su compañero de bancada el diputado Toño Carreño impulsarán la agenda legislativa dando atención prioritaria a los temas de mayor interés para las y los ciudadanos.