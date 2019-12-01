Grecia Aguilar cierra filas con diputados naranjas en Plenaria Legislativa de la Quinta Circunscripción en Colima

Grecia Aguilar cierra filas con diputados naranjas en Plenaria Legislativa de la Quinta Circunscripción en Colima
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2025 a las 11:55:14
Colima, Colima a 15 de noviembre del 2025.- La coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura local de Michoacán, Grecia Aguilar Mercado, participó en el Parlamento de Diputadas y Diputados Locales de Movimiento Ciudadano de la Quinta Circunscripción, donde destacó que México requiere liderazgos preparados, responsables y capaces de entregar resultados reales a la ciudadanía y cerró filas en la agenda legislativa que en los congresos locales impulsarán los legisladores de la Fuerza Naranja.

 

En un encuentro que reunió a legisladoras y legisladores de varios estados, y con su compañero de bancada Toño Carreño, coincidió en que Movimiento Ciudadano impulsa una visión moderna y transparente, alejada de las inercias y prácticas de la vieja política. “Aquí no venimos a improvisar, sino a construir un futuro ciudadano, que se mueva, que avance y que deje atrás las mañas que tanto han frenado al país”.

 

La diputada michoacana resaltó que la plenaria permitió fortalecer la agenda legislativa común y delinear acciones concretas para impulsar desde los congresos locales iniciativas que atiendan las necesidades de las y los ciudadanos. Asimismo aseguró que este ejercicio representa un paso firme hacia la consolidación de una plataforma legislativa con rumbo, estrategia y visión.

 

Durante su intervención, Grecia Aguilar destacó la importancia de compartir ideas, propuestas y experiencias exitosas entre las y los integrantes de la familia naranja; “me llevo acuerdos, nuevas perspectivas y una energía increíble para seguir trabajando desde Michoacán con fuerza, visión y ese estilo que distingue a Movimiento Ciudadano”.

 

Asimismo, reconoció el compromiso de las diputadas y diputados participantes, quienes con quienes están construyendo liderazgos que sí le entran a los retos actuales, ya que si se trabaja con rumbo y sin ocurrencias, las cosas sí suceden y se dan resultados a las y los ciudadanos.

 

Destacó que la Plenaria Legislativa de la Quinta Circunscripción fue un éxito por su capacidad de articular esfuerzos, consolidar propuestas y reforzar el trabajo coordinado entre las bancadas locales del movimiento en distintos estados del país y que las propuestas y acuerdos asumidos los cristalizarán, en su caso con su compañero de bancada el diputado Toño Carreño impulsarán la agenda legislativa dando atención prioritaria a los temas de mayor interés para las y los ciudadanos.

