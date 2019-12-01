Grecia Aguilar apuesta por las juventudes con espacios de participación y oportunidades reales en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 9 de noviembre de 2026.- Las juventudes no son solamente el futuro, son el presente y deben tener espacios reales para participar, expresar sus ideas y formar parte de las decisiones públicas, afirmó la diputada Grecia Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado y presidenta de la Comisión de Jóvenes y Deporte, quien mantiene una agenda de trabajo enfocada en abrir oportunidades para las nuevas generaciones.

La legisladora ha impulsado acciones para que la participación juvenil vaya más allá de los discursos, como el Parlamento Juvenil Incluyente, ejercicio que regresó al Congreso en 2025 después de cinco años de ausencia y que en su edición 2026 recibió más de 100 registros.

Desde el ámbito legislativo también promovió una reforma a la Ley de los Jóvenes de Michoacán para incorporar a representantes de los Consejos Municipales de Jóvenes en los comités de planeación municipal, con voz y voto consultivo, a fin de que sus propuestas sean consideradas en la elaboración, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo.

Su compromiso también se extiende al territorio, particularmente en el Oriente michoacano, donde ha mantenido recorridos y actividades en municipios como Zitácuaro, Angangueo y Ocampo.

En Zitácuaro y Angangueo ha impulsado gestiones y entregas de aparatos de movilidad, además de dar seguimiento a solicitudes relacionadas con educación y desarrollo social.

A esta agenda se suman propuestas para acercar a las juventudes a herramientas de innovación y tecnología, como inteligencia artificial, programación, robótica, ciencia de datos y ciberseguridad, así como acciones relacionadas con la salud física y mental, la prevención de la violencia, el deporte y la inclusión.

Para Grecia Aguilar, abrir espacios, escuchar ideas y respaldar las iniciativas de las nuevas generaciones significa reconocer su capacidad para transformar sus comunidades. Por ello, desde la coordinación parlamentaria de Movimiento Ciudadano y la Comisión de Jóvenes y Deporte, mantiene el impulso a una agenda que busca que las juventudes michoacanas no sean únicamente destinatarias de políticas públicas, sino protagonistas en la construcción del presente y futuro del estado.