Grabaron a policías de Charo golpeando a joven mientras lo arrestaban; acusan que fue sin motivo

Charo, Michoacán, a 7 de abril de 2025.- Un presunto abuso de autoridad quedó grabado en video, que muestra a elementos de la Policía Municipal de Charo someter a la fuerza a un joven y llevárselo a barandilla sin justificar el motivo.

En esta ocasión los hechos sucedieron en la localidad de Irapeo, donde un grupo de jóvenes se encontraba en las inmediaciones de la plaza, platicando sin generar problemas.

Sin embargo, una patrulla de la Policía Municipal de Charo llegó, descendieron los agentes y, de acuerdo a testigos, de manera prepotente revisaron los vehículos de los jóvenes, para luego someterlos y golpear a uno de ellos, llamado Diego.

Una mujer policía quedó grabada en video mientras encaraba a civiles que se encontraban en las cercanías, al tiempo en que sus compañeros ejercían abuso de autoridad en contra de Diego, al que se llevaron a barandilla.

Esta no sería la primera vez que los policías municipales de Charo abusan del uniforme debido a que en otras ocasiones ya han sido denunciados por la población de no realizar con ética su desempeño laboral. Hasta el momento el municipio no se ha pronunciado en torno al actuar de sus elementos policiacos.