GPPT Michoacán construirá en unidad la próxima Presidencia del Congreso

Morelia, Michoacán, a 3 de febrero de 2026.- La diputada y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso del Estado sostuvieron una reunión de trabajo con el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, en la que refrendaron su relación de aliados y el compromiso compartido de seguir trabajando en favor de las michoacanas y los michoacanos.

En el encuentro participaron la y los legisladores del GPPT: Reyes Galindo Pedraza, coordinador de la bancada, así como Diana Espinoza Mercado, Vicente Gómez Núñez, Hugo Rangel Vargas y Baltazar Gaona García, quienes coincidieron en la importancia de mantener la cohesión interna y el diálogo permanente como base del trabajo legislativo.

Durante la reunión se abordó el proceso para la definición de la próxima Mesa Directiva del Congreso del Estado, acordándose que esta determinación se realizará en el transcurso de los días siguientes, mediante un ejercicio de consenso, unidad y acuerdo entre la y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La y los diputados del PT señalaron que el acuerdo contará con la determinación de las instancias del partido, que son las responsables de legitimar estas decisiones, las cuales deben estar alineadas al respeto a la vida interna del partido y a sus principios de organización.

En este marco, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla expresó su respeto a la decisión que, de manera interna y autónoma, tomará el Partido del Trabajo para proponer a la compañera o compañero que habrá de asumir la Presidencia de la Mesa Directiva del Poder Legislativo.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo reiteró que continuará actuando con responsabilidad, unidad y vocación institucional, privilegiando el interés colectivo y el fortalecimiento del Congreso del Estado, como parte del compromiso permanente con la gobernabilidad y el bienestar del pueblo de Michoacán.