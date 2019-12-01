GPPRD destaca como positiva la iniciativa del Ejecutivo para detener endeudamiento público de largo plazo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 11:55:27
Morelia, Michoacán, a 03 de febrero de 2026.- Con la certeza de que hoy Michoacán  requiere  un trabajo conjunto por encima de colores partidistas o ideologías, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura, sostuvo un encuentro con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

La Diputada local y Coordinadora del GPPRD, Brissa Arroyo Martínez, y los diputados Octavio Ocampo Córdova y Conrado Paz Torres, destacaron que fue un diálogo abierto, transparente en donde se destacó la importancia de sumar esfuerzos desde el  Poder Legislativo e impulsar aquellas iniciativas, proyectos y obras que representen  los principios de la izquierda  y que beneficien al  pueblo de Michoacán. 

“Hoy Michoacán  necesita de un esfuerzo conjunto, de un trabajo y coordinación que trascienda ideologías partidistas; dentro de esta pluralidad política se puede avanzar, poniendo siempre en el centro  de cada decisión a la ciudadanía”, enfatizó Brissa Arroyo,  Coordinadora del GPPRD.

El diputado local, Octavio Ocampo Córdova, refrendó la convicción del GPPRD de impulsar una agenda legislativa ciudadana y con visión social,  y en ese sentido expresó que se continuará con esta alianza legislativa de forma responsable,  “cuando se trata del bien de Michoacán estamos para coadyuvar, nunca para ser obstáculo”.  

De su parte, el diputado local Conrado Paz Torres,  reconoció la apertura del Titular del Ejecutivo para escuchar a las distintas voces  y trazar el desarrollo del Estado con respeto a esa pluralidad.

El GPPRD en la 76 Legislatura,  calificó como positiva la iniciativa de reforma constitucional que recientemente presentó el titular del Ejecutivo para frenar el endeudamiento público que rebase el periodo gubernamental para el cual hayan sido electos.

La discusión y análisis  de esta iniciativa será  prioridad una vez que inicie el segundo periodo legislativo, ya que, -de acuerdo con la iniciativa-,  se pretende evitar el endeudamiento público, salvaguardar la inversión pública y que haya finanzas estables.

