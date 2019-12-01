Goles para combatir la violencia en autogobierno de San Felipe de los Herreros; inaugura Bedolla cancha de futbol 7 

Charapan, Michoacán, a 8 de marzo de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró en la comunidad indígena con autogobierno de San Felipe de los Herreros, una cancha de futbol 7, para beneficio de más de 13 mil 500 habitantes, como parte de la estrategia estatal de recuperación de espacios públicos para la prevención del delito.

El mandatario informó que suman 48 canchas construidas en todo el estado, con recursos del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz), con las que también se promueve la sana convivencia de niñas, niños y jóvenes, como una herramienta para avanzar en la reconstrucción del tejido social.

“En este gobierno se reconoce y se trabaja con las comunidades indígenas con autogobierno. Ya son 50 las comunidades que ahora disfrutan de su autodeterminación, que deciden cómo gobernarse y qué hacer con el recurso del presupuesto directo. Los gobiernos del estado y federal tienen que seguir apoyando a las comunidades, tenemos que traer deporte, seguridad, educación, servicios de salud e infraestructura”, señaló.

Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, explicó que la cancha de futbol 7 cumple con las medidas oficiales de la FIFA y que, al ser construida con materiales de alta calidad, tendrá una vida útil de hasta 15 años y un fácil mantenimiento.

El titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, César Erwin Sánchez Coria, compartió la firme convicción de que invertir es espacios deportivos y recreativos es hacerlo en la cultura de la paz, en la sana convivencia y el bienestar de las comunidades. “Significa abrir oportunidades para que nuestras niñas, niños y jóvenes tengan lugares dignos dónde desarrollarse”.

Acompañaron al gobernador el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; el presidente del concejo comunal de San Felipe de los Herreros, José Arévalo Hernández; el jefe de tenencia Carlos Vargas; el titular de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Jorge Gómez Ramírez; el representante de Bienes Comunales de la localidad, Ubaldo Camilo Vargas;

la presidenta del concejo comunal de Angahuan, Epifanía Gómez Bravo; el presidente del consejo comunicar de Santa Ana Zirosto, Jonathan Sánchez Torres; entre otras autoridades estatales, municipales y comunales.