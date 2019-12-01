Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 18:58:01

Morelia, Michoacán, 16 de noviembre de 2026.- El diputado federal Leonel Godoy Rangel descartó que exista una estrategia de guerra sucia en su contra rumbo al proceso de reelección como legislador y sostuvo que a los grupos políticos les conviene postular perfiles competitivos en cada distrito y municipio.

“Yo creo que no. Reitero, a Raúl o a Carlos les interesa que esos procesos de los distritos federales, los distritos locales y las presidencias municipales salgan bien”, afirmó al ser cuestionado sobre posibles intentos de sabotear sus aspiraciones.

El exgobernador dijo que esperará el resultado del proceso interno. “La única certeza que tengo es que hay una convocatoria y acudí a esa convocatoria, y a esperar el resultado”, señaló.

En entrevista, recordó la votación registrada en la región de Lázaro Cárdenas durante la elección de 2021, que, afirmó, favoreció a la actual administración estatal.

“En la elección pasada, en el 21, Alfredo ganó por los votos que yo di en Lázaro Cárdenas. Recuerden que le anularon cinco municipios de Tierra Caliente… En Lázaro Cárdenas ganó con más de 30 mil votos de diferencia”, dijo.

Consultado sobre el asesinato de Eduardo Valdovinos, empresario de la tenencia de Lázaro Cárdenas y mencionado como posible aspirante a coordinar los trabajos de su partido en ese municipio, Godoy Rangel lo describió como “un joven exitoso y bien visto por la población”. El morenista condenó el crimen.

“Nosotros sí nos pronunciamos en el evento de Lázaro Cárdenas. Todos condenamos este cobarde asesinato y dijimos que debe ser esclarecido”, señaló.

Ante la pregunta de si las mesas de seguridad deberían atender los riesgos antes de que haya precandidaturas formalmente registradas, Godoy indicó que existe un mecanismo de protección para aspirantes, pero que se activa mediante una solicitud.