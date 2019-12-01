Gobiernos panistas han hecho de Morelia una ciudad insegura para las mujeres: JC Barragán

Gobiernos panistas han hecho de Morelia una ciudad insegura para las mujeres: JC Barragán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 12:32:46
Morelia, Michoacán, a 10 de marzo de 2026.– El diputado Juan Carlos Barragán advirtió que la falta de alumbrado público en diversas colonias de Morelia no solo representa una falla en los servicios municipales, sino un factor que incrementa la inseguridad, afectando principalmente a mujeres y niñas.

El legislador señaló que la inseguridad urbana restringe la libertad de las personas, pero en el caso de las mujeres el impacto es aún mayor, ya que muchas veces deben modificar su vida cotidiana para evitar situaciones de riesgo.

“Una calle oscura, un bache o la falta de agua potable; obligan a cambiar rutas, horarios y actividades. Muchas mujeres evitan salir de noche, caminan más lejos para sentirse seguras o incluso renuncian a oportunidades por protegerse”, expresó.

Barragán destacó que cuando el miedo limita la vida de las mujeres, toda la sociedad pierde, ya que se reduce su libertad para estudiar, trabajar, participar en la comunidad o disfrutar de los espacios públicos.

Por ello, insistió en que mejorar el alumbrado público debe ser una prioridad para las autoridades municipales, junto con la recuperación de espacios públicos y el fortalecimiento de estrategias de prevención de la violencia.

“Garantizar calles iluminadas no es un lujo. Es una acción básica para construir una ciudad más segura, donde las mujeres puedan moverse con autonomía, tranquilidad y sin temor”, concluyó.

