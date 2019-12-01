Gobiernos de Michoacán y Jalisco piden a alcaldesa de Tepalcatepec acatar disposiciones en materia de seguridad

Gobiernos de Michoacán y Jalisco piden a alcaldesa de Tepalcatepec acatar disposiciones en materia de seguridad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 18:29:36
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Morelia, Michoacán, 21 de marzo de 2026.- En un comunicado conjunto, los gobiernos de Michoacán y Jalisco hicieron un llamado respetuoso a la presidenta municipal de Tepalcatepec, Maricela Rangel López, para que la policía municipal actúe con estricto apego a las disposiciones legales y limite sus labores de vigilancia únicamente al territorio que corresponde a su jurisdicción.

De acuerdo con el documento, firmado por el secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora, y el secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, el exhorto tiene como objetivo evitar incursiones fuera de los límites territoriales y posibles controversias jurídicas entre municipios de ambas entidades.  

En particular, se señaló la importancia de prevenir situaciones que puedan afectar la soberanía territorial entre el municipio michoacano de Tepalcatepec y el municipio jalisciense de Jilotlán de los Dolores, así como garantizar el respeto a la autonomía municipal y a la legalidad institucional.  

Las autoridades estatales reiteraron su disposición al diálogo, la coordinación y el trabajo conjunto en materia de seguridad pública, destacando que la prioridad es preservar el orden, la estabilidad y la tranquilidad de las y los ciudadanos en la región limítrofe entre Michoacán y Jalisco.  

Asimismo, se hizo un llamado general a las autoridades municipales para conducirse con estricto apego a sus atribuciones legales, con el fin de fortalecer la convivencia armónica entre estados vecinos y consolidar los mecanismos de cooperación institucional.

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