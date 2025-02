Gobiernos de Alfonso Martínez, los que más han apoyado a Sindicato de Limpia y Transporte

Morelia, Michoacán; 7 de febrero de 2025.- Con hechos, el Presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, ha brindado apoyos sin precedentes al Sindicato de Limpia y Transporte, durante todas las administraciones en las que ha estado al frente del Gobierno Municipal.

En el marco del 87 aniversario de este sindicato, el más antiguo del Ayuntamiento, Alfonso Martínez reconoció la labor de las y los trabajadores, quienes desempeñan una de las tareas más modestas en la capital, pero al mismo tiempo, de las más importantes, porque son los que hacen que Morelia brille.

En la celebración del Aniversario, el Presidente de Morelia estuvo acompañado por el dirigente del sindicato, Alfonso Alcaraz Ibarra, así como por el Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, el Secretario de Servicios Públicos, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas; y el Secretario de Administración, Germán Ireta Lino.

Alfonso Martínez recordó que en su primer periodo de Gobierno, se otorgaron 200 bases a los empleados municipales.

Destacó que este logro, permitió que igual número de trabajadores y sus familias, tuvieran certeza laboral. Asimismo, comentó que se ha impulsado muy fuerte la mejora salarial, para alcanzar un escenario más justo que dignifique su labor.

En este tenor, Alfonso Martínez precisó que aunque la Federación anunció recortes a estados y municipios, el Gobierno de Morelia hará las gestiones necesarias para seguir apoyando este sindicato que aporta mucho a Morelia.

Por su parte, el líder Alfonso Alcaraz Ibarra, expresó que los trabajadores agremiados a esta agrupación sindical están comprometidos con la ciudadanía, teniendo la misión y la firme determinación de ayudar al Presidente Municipal, y señaló: "Es importante reconocer los logros que este sindicato ha obtenido en lo general, así como en lo particular, para cada uno de mis compañeros; todo esto no sería una realidad si no fuese por la firme convicción de usted, Presidente".