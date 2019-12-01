Gobierno y sociedad civil fortalecen atención a personas en movilidad: Semigrante

Morelia, Michoacán, 3 de septiembre de 2025.- Para beneficiar a las personas en movilidad en Michoacán, los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos y la sociedad civil se reunieron en la segunda sesión del Comité Interinstitucional para la Atención del Desplazamiento Forzado Interno para coordinar acciones conjuntas.

Durante la sesión se presentaron avances significativos en la atención a este fenómeno, destacando el trabajo interinstitucional para brindar apoyo integral a quienes se encuentran en situación de movilidad, con acciones que van desde asistencia humanitaria y jurídica, hasta programas de salud, educación, inclusión social y laboral.

En representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, acudió el secretario del migrante, Antonio Soto Sánchez, quien resaltó que, “uno de los principales logros fue la presentación del Mapeo de Servicios para Personas en Movilidad, herramienta que concentra la oferta institucional y social disponible en el estado, con la finalidad de facilitar la canalización, atención y restitución de derechos de esta población”.

Este mapeo incluye la participación de dependencias como la Secretaría del Migrante, la Secretaría de Salud, el Sistema DIF Michoacán, la Secretaría de Gobierno, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, así como organismos autónomos y asociaciones civiles, entre otras.

Con estas acciones, el comité refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada y permanente para garantizar la protección y el respeto a los derechos de las personas en movilidad, asegurando una respuesta integral y humanitaria.