Gobierno y ciudadanía logran juntos la pavimentación del acceso al panteón de La Luz en Morelos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 17:43:57

Morelos, Michoacán, a 17 de octubre 2025.- “Cuando se conjuntan esfuerzos para realizar un trabajo en beneficio de la comunidad, el resultado es el éxito”, así lo expresó el presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, durante la visita a la comunidad de La Luz.

Esto, en el marco del programa “Presidente en Movimiento”, donde constató el avance de la obra de pavimentación del acceso al panteón.

Al respecto, dio a conocer que esta acción ha sido posible gracias al trabajo en equipo entre el gobierno municipal y la ciudadanía, demostrando que cuando existe voluntad, la transformación llega a cada rincón del municipio.

"El Ayuntamiento aportó los recursos económicos para la adquisición del material de construcción, mientras que las y los habitantes pusieron su mano de obra, esfuerzo y compromiso", subrayó el edil.

Cabe destacar que la obra, que se ubica a un costado del panteón de La Luz, está próxima a concluir, y representa una mejora significativa para la dignidad y el acceso de las familias que acuden a este espacio.

En ese tenor, las y los vecinos expresaron su agradecimiento por la apertura, atención y respuesta a sus solicitudes, lo que refleja que en Morelos el trabajo conjunto sí da resultados reales.

Al mismo tiempo, reconocieron a las comunidades de La Palma, La Viga, El Desmonte, La Puerta, Ziracuaréndiro y La Luz, por su colaboración y aportaciones económicas, que fueron clave para concretar esta obra.

Asimismo, Conejo Alejos acudió al inicio de los trabajos de bacheo y riego de sello en la carretera que conecta La Palma y La Luz, donde se están atendiendo 1,200 metros lineales en uno de los principales ramales de comunicación del municipio.

"Estas labores buscan mejorar la seguridad vial y fortalecer la conectividad entre nuestras comunidades", enfatizó el alcalde, quien subrayó que en Morelos se sigue avanzando, convencidos de que el desarrollo se construye con participación, diálogo y corresponsabilidad.