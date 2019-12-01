Gobierno Municipal lleva 'Adopta un Árbol' al Festival Internacional de Cine de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 15:40:50

Morelia, Michoacán; 20 de octubre de 2026.- La Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad (Semas) del gobierno encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, lleva el programa “Adopta un Árbol” al Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

Esta dependencia municipal contará con un módulo en el Jardín de las Rosas este 21 de octubre, de 11:00 a 15:00 horas, donde las y los asistentes podrán adoptar gratuitamente árboles de guayaba, granada y pino greggii, fomentando su plantación y cuidado responsable.

Los árboles podrán plantarse en jardines particulares de quienes realicen la adopción o en espacios públicos adecuados para su desarrollo, en tanto que la Secretaría brindará recomendaciones y dará seguimiento cada seis meses a los ejemplares adoptados, con el propósito de favorecer su crecimiento y contribuir al incremento de las áreas verdes de la ciudad.

La titular de Semas, Guadalupe Díaz Chagolla, destacó que estos encuentros permiten promover la participación ciudadana en acciones ambientales, además de informar que una vinculación con la empresa Eco-enlace permitió instalar contenedores de materiales reciclables en sedes del festival.

Las personas interesadas deberán llenar un formulario disponible en el módulo y presentar su credencial de elector para una fotografía que se integrará al registro de entrega.

A través de este programa, más familias participan en el incremento y conservación de las áreas verdes, a la par que promueven el compromiso ciudadano con el cuidado de los árboles y los beneficios ambientales que aporta a nuestra ciudad.