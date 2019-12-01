Gobierno federal reparará 15 socavones en la carretera federal 57, en Querétaro

Querétaro, Qro., 15 de julio de 2026.- Derivado de las lluvias que han azotado en la entidad en los últimos días, se formaron 15 socavones en la Carretera 57, específicamente en el tramo que comprende de Conín hasta la entrada a la capital queretana, confirmó Eric Gudiño Torres, encargado de la política interna de Querétaro.

“El Gobierno de Querétaro urgió la intervención inmediata de la Carretera federal 57 tras detectarse graves afectaciones viales provocadas por las recientes lluvias”.

Informó que tras una reunión de trabajo que sostuvo la semana pasada, en la que participaron la titular de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), personal de Protección Civil, el delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como representantes de CAPUFE y Banobras, en donde se expuso la necesidad crítica de atender este tramo vial.

Intervención de emergencia por socavones.

Señaló que las autoridades federales reconocieron la existencia de al menos 15 socavones a lo largo de la vialidad, originados por el arrastre de material y deslaves pluviales en zonas donde la obra aún no ha concluido.

"Se comprometieron a repararla en los siguientes 15 días por lo que los trabajos de reparación de estos hundimientos iniciaron de manera formal el pasado lunes en el carril de baja velocidad”.

Debido a estas maniobras de maquinaria pesada, dijo, el flujo vehicular se mantendrá reducido de cuatro a solo dos carriles desde Conín hasta el acceso a Querétaro, por lo que se hace un llamado a la ciudadanía a anticipar sus traslados.

Destacó que a la par de las reparaciones de emergencia, compartió que, de acuerdo con información del delegado de la SICT, el proyecto integral de obra en dicho tramo tiene proyectado concluir de manera definitiva hasta el mes de noviembre.

Aseveró que esta reactivación de labores ocurre a pesar de que el Gobierno del Estado había solicitado previamente a la federación pausar las obras en la 57 para evitar el colapso vial de la zona metropolitana, considerando los trabajos simultáneos que se ejecutan en el Boulevard Bernardo Quintana y la planeación del proyecto del Tren México-Querétaro. Sin embargo, la gravedad de la problemática pluvial obligó a una intervención inmediata.