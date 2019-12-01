Gobierno estatal se lava las manos como ‘Poncio Pilato’ y no asume responsabilidades: Memo Valencia

Morelia, Michoacán., a 31 de marzo de 2026.- En el gobierno estatal de Michoacán se lavan las manos como ‘Poncio Pilato’, al no asumir su responsabilidad y echar culpas a pasadas administraciones en el desastre que tiene el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla en materia de seguridad y prevención de la violencia en todos los niveles, advirtió el dirigente priista, Memo Valencia.

“Este gobierno hace lo mismo que hizo ‘Poncio Pilato’ para evadir la responsabilidad con su mujer. Se lavó las manos, y esos se están lavando las manos, les vale madre, son cínicos. Piensan que el poder es eterno, pero vivimos en una democracia, aquí no hay reyes”, dijo.

Insistió en que el claro ejemplo de la falta de política de prevención de delito está en hechos como el asesinato de dos maestras en Lázaro Cárdenas y el criminalizar a jóvenes del Colegio de Bachilleres en Contepec que se manifestaron en contra de la inseguridad por medio del baile.

“Al señor gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se le va a acabar (el mandato) en un año y medio y van a ver cómo lo va a recordar la historia. Porque la historia se empezará a escribir cuando deje el cargo. La historia escucha las voces de la oposición. Y bueno, aquí habrá oposición, aunque ya no sea el gobernador, aquí voy a seguir yo y vamos a hablar mucho al respecto”, aseguró.

Memo Valencia señaló también que mientras la administración estatal y el propio partido guinda aseguran que reconstruyen al país y a Michoacán, la sangre de miles de víctimas sigue corriendo en medio de la impunidad que no resuelve ningún problema.

“La reconstrucción es paso a paso, los pasos de Morena tardan mucho, caminan despacito, despacito, porque no más no cambian las cosas. Y ahí está la verborrea eterna, ¿no? Piden paciencia infinita mientras la sangre corre. En Lázaro Cárdenas el pueblo no recibió atención, recibió balas y ahora reciben excusas”, finalizó.