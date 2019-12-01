Gobierno estatal concluye rehabilitación del domo del Bicentenario

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 14:42:11

Morelia, Michoacán, 8 de abril de 2026.- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) concluyó la rehabilitación integral del auditorio del Complejo Deportivo Bicentenario, enfocándose en la recuperación técnica de su domo, con recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum).

Los trabajos incluyeron la reparación de la membrana arquitectónica, con la sustitución de 26 triángulos opacos del domo principal y 16 traslúcidos en los claros de luz, devolviendo la funcionalidad y seguridad a este espacio.

La nueva cubierta destaca por su alta durabilidad, utilizando materiales con 10 años de garantía diseñados para resistir rayos UV, fuego y hongos. Esta intervención no solo frena el deterioro del inmueble, sino que asegura una infraestructura de bajo mantenimiento capaz de soportar condiciones extremas de tensión y desgarro.

A su vez, se realizaron labores de limpieza, desazolve de registros sanitarios, retiro de plafones y muros de Durock, instalación eléctrica, cancelerías, herrerías, así como colocación de rejacero en el cerco perimetral exterior.

La dependencia también renovó las taquillas y la entrada para agilizar el ingreso al recinto. Asimismo, se reactivó el sistema eléctrico de media tensión, acciones que en conjunto permitieron la recuperación de más de 15 mil metros cuadrados de espacio público.

La remodelación del inmueble continúa ahora con la participación de la autoridad municipal, encargada de concluir los trabajos en vestidores, enfermería, módulos sanitarios, vestíbulos y zonas de gradas. Estas acciones conjuntas permitirán entregar un espacio totalmente funcional y digno para las y los morelianos.